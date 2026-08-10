Amulya Gowda-Niranjan Love: ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಮೂಲ್ಯ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ನಿರಂಜನ್, ಉತ್ತಮ ನಟನೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅವರಿಬ್ಬರು ಜೋಡಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Amulya Niranjan Love: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ಅಮೂಲ್ಯ ಗೌಡ ಮತ್ತು ನಿರಂಜನ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ (Amulya Gowda-Niranjan Gowda Love Story) ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕಮಲಿ ಎಂಬ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಧಾರವಾಹಿ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದ ಅಮೂಲ್ಯ ಹಾಗೂ ನಿರಂಜನ್ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ (Social Media) ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದು ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಸ್ವತಃ ಇಬ್ಬರೂ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ವದಂತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ತೆರೆ ಎಳೆದು, ಪ್ರೀತಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಮೂಲ್ಯ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ನಿರಂಜನ್, ಉತ್ತಮ ನಟನೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ನಲ್ಲೂ ಜೋಡಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತೂ ಕೊನೆಗೂ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಟ ನಿರಂಜನ್ ಅವರು ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಗೌಡಾಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಡಗುವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಗೌಡಾಗೆ ನಿರಂಜನ್ ಅವರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಗೌಡ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂದು ನನ್ನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿ, ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದು ನನಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ನಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೂ ಮಾಡದ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಅದೂ ಕೂಡಾ ನಿರಂಜನ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಅಂತಹ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇ ಅದು ತುಂಬಾನೇ ಸರ್ಪೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಲ್ಲಿ "ಕಮಲಿ" ಕೂಡಾ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ನಿರಂಜನ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಊಹೆ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಅಮೂಲ್ಯ ಗೌಡ ಕಮಲಿ ಸೀರಿಯಲ್, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದ್ದರೆ, ಅತ್ತ ನಿರಂಜನ್ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಮಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಕಥೆ ಎಂಬ ಧಾರವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಭಾರೀ ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.