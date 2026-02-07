Actor Ponnambalam : ಸ್ಟಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಈ ನಟ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು.. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಕಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಯಾರು ಈ ನಟ.. ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಈಗ, ಬೀದಿ ಕಲಾವಿದರೊಂದಿಗೆ ವೀಲ್ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. "ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನು 750 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ, ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿ," ಎಂದು ನೋವು ತೊಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪೊನ್ನಂಬಲಮ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು.
2018 ರಲ್ಲಿ, ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಿರೂಪಣೆಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಮಿಳು ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಪೊನ್ನಂಬಲಂ ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು. ಸಹ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದ ವಿವಾದವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು.
ತನ್ನ ಮಲಸಹೋದರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊನ್ನಂಬಲಂ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಚಿನ್ನ, ದೊರೆ, ಲೇಡಿ ಕಮಿಷನರ್, ಓ ನನ್ನ ನಲ್ಲೆ, ಕಿಚ್ಚ, ಅಣ್ಣಾವ್ರು, ಗುನ್ನ, ಮಸ್ತಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೋರಿ 2, ಸ್ವರಾಂಜಲಿ, ಸ್ಮಗ್ಲರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೊನ್ನಂಬಲಂ ಅವರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ವಿಫಲವಾದವು. "ನನ್ನ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮೂವರು ಪತ್ನಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೂರನೇ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗ ನನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ನಂಬಿದ್ದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಅವರು ನನ್ನ ಬಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿದರು. ಅದು ನನ್ನ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು" ಎಂದು ಪೊನ್ನಂಬಲಂ ಹೇಳಿದರು.
ಹೌದು.. ನಟ ಪೊನ್ನಂಬಲಂ ಸ್ಟಂಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಂದು ಅವರು, ಪ್ರತಿದಿನ ತಿರುಗಾಡಲು ವೀಲ್ಚೇರ್ ಬಳಸುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಟ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 11 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಬಂದವರಾದರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..