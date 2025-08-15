ಅನುಷ್ಕಾ ಅಲ್ಲ.. ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಮದುವೆ! ವದಂತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೋಟೋ ವೈರಲ್..‌

Actor Prabhas Marriage: ಬಾಹುಬಲಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗಿಂತ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಟನ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವಂತೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೊಂದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ನಟ ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಮದುವೆ ವಿಚಾರವಂತೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ನಟ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ವಯಸ್ಸು 45 ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಟ ಹಸೆಮಣೆ ಏರುವುದನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹುಸಿಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ನಟಿಯರೊಂದಗೆ ಪ್ರಬಾಸ್ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಆಗಾಗ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಟ ಈ ಗಾಸಿಪ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತೆರೆ ಎಳೆದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಬೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನೆಟಿಜನ್ಸ್ ಆ ನಟಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರಾ? ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರೊಂದಿಗೂ ಸಹ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ಪ್ರಭಾಸ್ರವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ.. ಅವರೇ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ದೇವಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮಲಾ ದೇವಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಟಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ 'ರಾಜಾಸಾಬ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮಲಾ ದೇವಿ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ರಾಜಾಸಾಬ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಪ್ರಭಾಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತದೆ.. ನೀವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀರಿ.. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರಬೇಕು' ಎಂದು ಶ್ಯಾಮಲಾ ದೇವಿ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ರನ್ನು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ
ಇನ್ನು ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿನ ಸ್ಟಾರ್ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ 31 ವರ್ಷದ ನಿಧಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪ್ರಭಾಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೋಡಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಾ ಸಾಬ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.