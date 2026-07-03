Acor Prajwal devaraj and ragini love: ಡೈನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ರಾಗಿಣಿ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಲವ್ ಆಯಿತು ನೀನು ಒಪ್ಪದೆ ಇದ್ದರೇ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್( Prapose) ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಲವ್ ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯಿತ್ತು ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಹಿರಿಯ ನಟರ ಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದು, 2007ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮೂಲಕ ನಾಯಕ ನಟನಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಗೆಳೆಯ, ಚೌಕ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ವಿಕ್ರಮ್ ಹಾಗೂ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ ಕರಾವಳಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಅವರು ಜುಲೈ 4 1987 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದ, 39ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಇನ್ಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ರಾಗಿಣಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಒಪ್ಪದೆ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂದರಂತೆ.
ಇನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ರಾಗಿಣಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಖತ್ ಇನ್ಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ನಟ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ಚಂದ್ರನ್ ಅವರ ಬಾಲ್ಯದ ಪ್ರೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ನೃತ್ಯ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಲವ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ.. ಈ ಜೋಡಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬನಶಂಕರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಡಿಂಕಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಪ್ರಜ್ವಲ್ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ರಾಗಿಣಿ 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿದರು. ಆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ರಾಗಿಣಿ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ದೇವರಾಜ್ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಕ್ಯೂಟ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25, 2015 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇಮ-ಕಮ್-ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.