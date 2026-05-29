ಸು ಫ್ರಮ್‌ ಸೋ ನಂತರ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಂಚಿನ ಅಬ್ಬರ

Written ByRamya R Gowda
Published: May 29, 2026, 01:29 PM IST|Updated: May 29, 2026, 01:29 PM IST

Actor Raj b shetty act bollywood: ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸು ಫ್ರಮ್‌ ಸೋ ನಂತರ ಪರಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್‌ ಟ್ರೈಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ನಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸಳೆದಿದ್ದಾರೆ
 

Actor Raj b shetty act bollywood1/5

ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡೆಸಿ.. ಸು ಫ್ರಮ್‌ ಸೋ ಅಂತಹ ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೀಡಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮನ್ನಣೆಗಳಿಸಿದರು.  

Actor Raj b shetty act bollywood2/5

ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸು ಫ್ರಮ್‌ ಸೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ನಗೆಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫಿಸ್‌ ಧೂಳ್‌ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದರು ಇಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸು ಫ್ರಮ್‌ ಸೋ ಬೀರೂರಿದೆ.  

Actor Raj b shetty act bollywood3/5

ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಟ್‌ ಬಳಿಕ ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಸಿದ್ದು, ಈಗ ಆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ.   

Actor Raj b shetty act bollywood4/5

ಹೌದು ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ  ನಟಿಸಿರುವ  ಬಂದರ್‌ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅನುರಾಗ್‌ ಕಶ್ಯಪ್‌ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.   

Actor Raj b shetty act bollywood5/5

ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ನಗುವುದು ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Tags:
Raj B Shetty
Bandar
Bandar teaser
The crime thriller Bandar
headlined by Bobby Deol
has Raj B Shetty appearing in a song sequence
Raj B Shetty Hindi film
Raj B Shetty bollywood cinema
ಬಂದರ್‌ ಸಿನಿಮಾ
ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ
ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ

