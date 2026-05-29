Actor Raj b shetty act bollywood: ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ನಂತರ ಪರಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಲರ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ನಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸಳೆದಿದ್ದಾರೆ
ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತು ಪಡೆಸಿ.. ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಅಂತಹ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೀಡಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮನ್ನಣೆಗಳಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ನಗೆಕಡಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫಿಸ್ ಧೂಳ್ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದರು ಇಂದಿಗೂ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋ ಬೀರೂರಿದೆ.
ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಟ್ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಸಿದ್ದು, ಈಗ ಆ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ.
ಹೌದು ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿರುವ ಬಂದರ್ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಮೋಡಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ನಗುವುದು ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.