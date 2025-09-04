English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ʻಸು ಫ್ರಮ್ ಸೋʼ ಚಿತ್ರದ ಈ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌!?

Bigg Boss Kannada season 12 contestants: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.
1 /6

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 28 ರಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ನ ಖ್ಯಾತ ನಟರೊಬ್ಬರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಮೂವರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

2 /6

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಆರ್‌ಜೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

3 /6

ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಅಂಕಿತಾ ಅಮರ್ ಈ ಸಲ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಅನನ್ಯಾ ಅಮರ್ ಸಹ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಟಿ ಅಂಕಿತಾ ಅಮರ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

4 /6

ಸತ್ಯ ಸೀರಿಯಲ್ ನಟ ಸಾಗರ್ ಬಿಳಿಗೌಡ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಭಾಗ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

5 /6

ಇವರ ಜೊತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸು ಫ್ರಮ್‌ ಸೋ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹುಣ್ಣಾಗುವಂತೆ ನಗಿಸಿದ ನಟ ರಾಜ್‌ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   

6 /6

ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಈ ವಿಚಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ. 

Bigg Boss Kannada Season 12 Actor Raj b Shetty bigg boss

Next Gallery

ʻನಾನು ಇಂದಿಗೂ ಆತನ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಬದುಕಿರುವೆ...ʼ : ನಟಿ ಸಿತಾರಾ ವಯಸ್ಸು 52 ದಾಟಿದ್ರೂ ಮದುವೆ ಆಗದಿರಲು ಇದೇ ಕಾರಣ!