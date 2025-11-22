English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಅಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ, ಅಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್.. ಆದರೂ ಈ ನಟಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ!

ಅಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್‌ ಹೀರೋ, ಅಮ್ಮ ಹೀರೋಯಿನ್.. ಆದರೂ ಈ ನಟಿಯ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ!

Shivatmika Rajasekhar : ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ಮಕ್ಕಳು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇಂದಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಟ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಪೈಕಿ ಈ ನಟಿಯೂ ಒಬ್ಬರು.. ಅಪ್ಪ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ಅಮ್ಮನೂ ಸ್ಟಾರ್‌.. ಆದರೂ ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಹಿಟ್‌ ನೀಡಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಯಾರದು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
1 /6

ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟರಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯರಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸತತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸೋಲಿನಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಈ ನಟಿಯೂ ಒಬ್ಬಳು..

2 /6

ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸತತ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಳು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಟನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೂ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. 

3 /6

ಆ ಸುಂದರಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ ರಾಜಶೇಖರ್. ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಜೀವಿತಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. ಈ ಚೆಲುವೆ ದೊರಸಾನಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.

4 /6

ಅದರ ನಂತರ, ಅವರು ತಮಿಳು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆನಂದ ವಿಲಾಯದುಮ್ ವೀಡು ಮತ್ತು ನಿತಮ್ ಒರು ವಾನಮ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ತಂದು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಪಂಚತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ವಂಶಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಂಗ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು.

5 /6

ಆದರೆ ಆ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಈ ನಟಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ನಟಿ ಈಗ ಹೊಸ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಸತತವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

6 /6

ಸಿನಿಮಾ ಹೊರಗಾಗಿ ಶಿವಾತ್ಮಿಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಾಜಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಜೀವಿತಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುದ್ದಾದ ಮಗಳು ಶಿವಾನಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕೂಡ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಹಿಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. 

actor Rajasekhar actress Jeevitha Shivatmika shivatmika rajasekhar

Next Gallery

ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ..! 23 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುಳಿವು