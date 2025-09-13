English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಪಟ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ದನ ಮೇಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಸರಳತೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಲಾಂ..

Actor sayaji shinde: ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಸಯಾಜಿ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ಪೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ.. ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. 
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟ ಸಯಾಜಿ ಶಿಂಧೆ ಮರಾಠಿ, ತಮಿಳು, ಮಲಯಾಳಂ, ಬಾಲಿವುಡ್, ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆಸರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಸಯಾಜಿ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.  

ಸಯಾಜಿ ಶಿಂಧೆ ಅವರು ಜನವರಿ 13, 1959 ರಂದು ಸತಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಲೆ-ಕಾಮ್ತಿ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಸಯಾಜಿ ಶಿಂಧೆ ಅವರು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

ಸಯಾಜಿ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಹಸುಗಳು ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಸಯಾಜಿ ಶಿಂಧೆ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ..   

ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಸಯಾಜಿ ಶಿಂಧೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.. ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ಸಹ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ.. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..   

ಇನ್ನು ಸಯಾಜಿ ಶಿಂಧೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮರ ನೆಡುವ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನೂ ಅವರು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಬರ ಪೀಡಿತ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

