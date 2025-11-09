English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ತಂದೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಂಕರ್‌ ನಾಗ್‌ ಪುತ್ರಿ! ಅವರ ಅಳಿಯ-ಮಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

Actor Shankar Nag Daughter: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕರಾಟೆ ಕಿಂಗ್‌, ಆಟೋ ರಾಜ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ನಟ ಶಂಕರ್‌ ನಾಗ್‌ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.. ಇವರ ಆಕ್ಟೀವ್‌ನೆಸ್‌ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮನಸೋತಿದ್ದರು.. 
 
ನಟ ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌ ಅವರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.. ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ, ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು..     

ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ನಟ ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು.. ಹೀಗಾಗಿ ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌ ಎಂದರೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿ..  ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಎದೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೆರೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..     

ನೀವು ನೋಡಿರುವಂತೆ ಬಹತೇಕ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾಗಳ ಮೇಲೆ ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಕಾವ್ಯಾ ನಾಗ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.. ಹೌದು ಅವರ ಮಗಳು ಸಹ ಅವರ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..     

ಶಂಕರ್‌ನಾಗ್‌ ಪುತ್ರಿ ಕಾವ್ಯಾ ಸದ್ಯ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಉದ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇವರು ಸ್ವತಃ ರೈತರಿಂದಲೇ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಅದರಿಂದ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಕೋಕನೆಸ್..     

ಇದಲ್ಲದೇ ಕಾವ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರವಾದ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಬಯಾಲಜಿ ಜ್ಞಾನವೂ ಇದ್ದು.. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ಹೊರಬರುವಂತೆ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರೆಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅವರ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು.. ಕಾವ್ಯಾ ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗಳು ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..     

