  ಬಂಗಾರದ ಬೊಂಬೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಬಂಗಾರದ ಬೊಂಬೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Actor Shanvi Srivastava  bold look: ನಟಿ ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಬಂಗಾರದ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಫೋಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಬಂಗಾರದ ಬೊಂಬೆಯಾದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸದೆ ಇದ್ದವರು ದಿಢೀರನೆ ಬಂಗಾರದ ಬೊಂಬೆಯಂತೆ ಪೋಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 2014 ರಲ್ಲಿ ತೆರೆಕಂಡ `ಚಂದ್ರಲೇಖಾ' ಚಿತ್ರದಿಂದ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಶಾನ್ವಿ ನಂತರ  ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ,ಭಲೇ ಜೋಡಿ ಸುಂದರಾಂಗ ಜಾಣ, ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದರು.ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅವರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ.ಕನ್ನಡಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾರೆ.   

ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾತ್ಸವ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಕೇರಳ ಮೂಲದ ಇವರು 1992 ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮೂಲ ಹೆಸರು ಶಾನ್ವಿ ನಾಯರ್. ಬಾಲ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಆಜಮಘಡದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ ಇವರು ನಂತರ ಮುಂಬೈನ ಠಾಕೂರ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಬಿಕಾಮ್ ಪದವಿ ಪಡೆದರು.2012 ರಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವಾಗ ತೆಲುಗಿನ `ಲವ್ಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿನಿಪಯಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಟನೆಗಾಗಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದರು.  

ನಟಿ ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರ ಹೊಸದಾಗಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾನ್ವಿ ಬಂಗಾರದ ಗೊಂಬೆ ರೀತಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಹಿಡಿದು ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಗ್ಲಾಮರ್​ಗೆ ಮನ ಸೋಲದವರೇ ಇಲ್ಲ.ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗ್ಲಾಮರ್ ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.ಪಳ ಪಳನೆ ಹೊಳೆಯುವ ಡ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಲುಕ್​ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ ಶಾನ್ವಿ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಬಂಗಾರದ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಫೋಸ್‌ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸದೆ ಇದ್ದವರು ದಿಢೀರನೆ ಬಂಗಾರದ ಬೊಂಬೆಯಂತೆ ಪೋಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..

