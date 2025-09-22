ಖ್ಯಾತ ನಟ ಶರತ್‌ ಬಾಬು ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾರ ಕೈ ಸೇರಿತು ವಾರಸುದಾರರೇ ಇಲ್ಲದ ನಟನ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು...

SharathBabu legal heir: ವಾರಸದಾರರೇ ಇಲ್ಲದ ನಟ ಶರತ್ ಬಾಬು ಅವರ ಆಸ್ತಿ, ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಯಾರ ಕೈ ಸರಿತ್ತು? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
SharathBabu:ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಂ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಸೇರಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲಿ ನಟಿಸಿ ಶರತ್ ಬಾಬು ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಹುಭಾಷಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು.
1971 ರಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಬಾಬು ರಮಾಪ್ರಭಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ.
ಶರತ್ ಬಾಬು ಹಾಗೂ ರಮಾಪ್ರಭಾ ಮದುವೆಯಾದ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 1988 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ದೂರವಾಗಿದ್ದರು.
ನಂತರ ನಟ ಶರತ್ ಬಾಬು ಸ್ನೇಹಲತಾ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಈ ಸಂಬಂಧವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯದೆ ಇವರು 2011 ರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು.
ಎರಡು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ನಟ ಶರತ್ ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ವಾರಸುದಾರರು ಇರಲಿಲ್ಲ.
ಸೆಪ್ಸಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಶರತ್ ಬಾಬು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದರು. ಇವರು, ಚೆನ್ನೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗಳು, ಮಾಲ್ಗಳು, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು, ವಿಲ್ಲಾಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು.
ಶರತ್ಬಾಬು ಅವರಿಗೆ ಎರಡುಮದುವೆಯಾದ ನಂತರವೂ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನಟನ ಸಹೋದರನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಸೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದವು.