ಹಿರಿಯ ನಟ ಸುಮನ್‌ ಮೇಲೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ..! ಸಂಚಲನಕಾರಿ ರಹಸ್ಯ ಬಹಿರಂಗ

Actor Suman : ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯಿಂದ 80 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಟ ಸುಮನ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಟರಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸುಮನ್, ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ 1980ರ ದಶಕದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬಂತು. ನೀಲಿ ಚಿತ್ರಗಳ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘನತೆಗೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿತು.
ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಮನ್, ತಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಅನ್ಯಾಯದ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕೈವಾಡ ಮತ್ತು ಕೆಲವರ ಅಸೂಯೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ತಮಗೆ ಯಾರೋ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
ನಾನು ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ, "ನನ್ನ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಘಳಿಗೆ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜೀವನಪಾಠ ಕಲಿಸಿತು. ಅಲ್ಲಿನ ಸಹಕೈದಿಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ ತೋರಿದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತು. ನಂತರ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರು.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದೊಂದಿಗೂ ಸುಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅಭಿಯಾನದ 'ನಿಷ್ಕರ್ಷ', ಅರ್ಜುನ್ ಸರ್ಜಾ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪ್ರತ್ಯರ್ಥ' ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ 'ಭಜರಂಗಿ', ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ 'ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್' ಹಾಗೂ 'ಭರಾಟೆ', 'ಚಾಂಪಿಯನ್', 'ಖಡಕ್', 'ಪ್ರೇಮಂ ಪೂಜ್ಯಂ' ಅಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.