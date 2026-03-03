English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಡಿವೋರ್ಸ್ ವದಂತಿ ನಡುವೆ ವಿಜಯ್​ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್​!.. ಆ ನಟಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ದಳಪತಿ ಏನಂದ್ರು?

ಡಿವೋರ್ಸ್ ವದಂತಿ ನಡುವೆ ವಿಜಯ್​ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್​!.. ಆ ನಟಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ದಳಪತಿ ಏನಂದ್ರು?

Actor thalapathy vijay: ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ವದಂತಿ ಹರಡಿದೆ..ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ  ಅವರು ವಿಚ್ಚೇದನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಾಗ್ತಿದೆ..ಈ ನಡುವೆ  ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
 
1 /7

ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಸೊರ್ನಲಿಂಗಂ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಡೆ  ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.  ಈ ವಿವಾದ ಬಳಿಕ ನಟ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

2 /7

ವಿಚ್ಚೇದನ ದಾರಿ ತುಳಿದ ದಳಪತಿ ವಿರುದ್ಧ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹರಿದಾಡ್ತಿದೆ.  

3 /7

ವಿಜಯ್‌ ಅವರು ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ  ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧದ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸಂಗೀತಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ವಿಜಯ್ ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ರು ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.. ಆದರೆ  ಸಂಬಂಧ ಮುರಿಯದೇ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದುಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  

4 /7

ಪತ್ನಿಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿಜಯ್ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲು ವಿಜಯ್‌ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..

5 /7

ಸದ್ಯ  ವಿಜಯ್‌ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ..ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರೆಯುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

6 /7

ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಂಬಂಧದ ವಿವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲವಾದ್ರೂ, ವಿವಾದದ ನಂತರ ಇದು ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಅವರ ಮೊದಲ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಆಗಿದೆ.  

7 /7

ಸದ್ಯ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್‌ ಅವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸುವ ಬದಲು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಹರಡಲು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಎನ್ನುವ ಚರ್ಚೆ ಇದೀಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ.  

Actor thalapathy vijay vijay first social media post wife sangeetha divorce issue actor thalapathy vijay first social media post thrisha relastionship actor life style ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಚ್ಛೇದನದ ವದಂತಿ ನಟ ವಿಜಯ್​ ಮೊದಲ ಪೋಸ್ಟ್​

Next Gallery

ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಸೋತರೂ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಆಟಗಾರರು.. ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ!