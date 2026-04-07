English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
ನನ್ನ ಮದುವೆ ಅವರ ಜೊತೆ!.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Actor trisha get marriage: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಸಿಪ್‌ಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತ್ರಿಶಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮೂಲಕ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
 
1 /5

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಸಿಪ್‌ಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ತ್ರಿಶಾ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.  

2 /5

ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ. ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮುರಿದು ಬೀಳಲು ತ್ರಿಶಾ ಕಾರಣ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆ ವದಂತಿಗಳನ್ನುಬಲಪಡಿಸಲು, ತ್ರಿಶಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ತಮಿಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ನಿಜವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು.  

3 /5

ಆದರೆ, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ತಮಿಳು ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಚಿತ್ರಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷಾ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ತ್ರಿಷಾ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಬ್ಬರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಹೊಸ ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಫರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರು ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಚಿತ್ರಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ತ್ರಿಷಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.  

4 /5

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ತ್ರಿಶಾ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ: "ನಾನು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ನಾನು ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕೇ? ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿದೆಯೇ? ಈ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕೋಟಾ ಇವತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು" ಎಂದು ತ್ರಿಶಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೌನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು.  

5 /5

ಆದರೆ, ತ್ರಿಶಾ ತನ್ನ ವಿರುದ್ಧದ ವದಂತಿಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಮಿಳು ಪತ್ರಕರ್ತೆಯೊಬ್ಬರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿದ ತಮಾಷೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾದ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಮಿಶ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತ್ರಿಶಾ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ? ಇದು ವಿವಾದವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ನಾವು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.  

Next Gallery

