Actor trivikram: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ನನ್ನು ನೆನೆದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುದ್ದು ಸೊಸೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ
ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪದ್ಮಾವತಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗಳಿಸಿದರು.
ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕವೇ ವೀಕ್ಷಕರ ಗುರುತಿಸುವುದು ಪ್ರೀ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೃಶ್ಯದ ಪೋಟೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕನ್ನಡ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯತ್ತದೆ. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು ಕಥಾ ನಾಯಕ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿ ಭಾರೀ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು ಹಳೆಯ ನೆನೆಪುಗಳು ಎಂದು ಬರೆದು ಪದ್ಮಾವತಿ ಸೀರಿಯಲ್ನ ಪ್ರೀ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಚಿಕೆಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಜನರು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರೋದಯ ತುಂಬಾ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ(For them, SAMRAT is still alive) ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನೆನೆದಿದ್ದಾರೆ.