Vijay Deverakonda birthday: ಇಂದು ಯುವ ಐಕಾನ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಪತ್ನಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ ಮಾಡದೆ ಇರೋದು ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಯುವ ಐಕಾನ್ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ರೌಡಿಸ್ಟಾರ್ ಎಂದೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ 37ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಗಿದೆ.
ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ಪೆಳ್ಳಿ ಮಾಪುಲ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದು,ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ ನಟನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭಾಶಯಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರುಷ ನ್ಯಾಶ್ನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಭಾರೀ ಗಮನಸೆಳೆದರು.
ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ನಂತರ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಗಿದ್ದು, ಆದರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕದೇ ಇರೋದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.