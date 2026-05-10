TVK leader vijay: ಚೆನ್ನೈನ ನೆಹರೂ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೇ 4 ರಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. 233 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಕ್ಟರಿ ಪಾರ್ಟಿ 108 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರ ನಂತರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಟಿಡಿಪಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತು. ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಭಾರತದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷಗಳು (ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ) ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿತು.
ನಿನ್ನೆ, ವಿದುತಲೈ ಸಿರುತೈಗಲ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ತಿರುಮಾವಲವನ್ ಅವರು ತೇವಾ ಕೆ ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಐಯುಎಂಎಲ್ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಇದು ತೇವಾ ಕೆ ಗೆ ಬಹುಮತವನ್ನು ನೀಡಿತು. ತರುವಾಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ತೇವಾ ಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದರು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳು 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದು, ಈಗ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷವು 3 ನೇ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಚೆನ್ನೈನ ನೆಹರೂ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಅರ್ಲೇಕರ್ ವಿಜಯ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ 9 ಸಚಿವರೂ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಕಪ್ಪು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಶರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಲೋಕಸಭೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲದೆ, ತಮಿಳುನಾಡು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಅನೇಕ ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಂದೆ ಎಸ್.ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಶೋಭಾ ಸೇರಿದಂತೆ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನೇಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜಯ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎನ್. ಆನಂದ್, ಅಧವ್ ಅರ್ಜುನ, ಅರುಣ್ರಾಜ್, ಸೆಂಗೊಟ್ಟೈಯನ್, ವೆಂಕಟರಮಣನ್, ನಿರ್ಮಲ್ಕುಮಾರ್, ರಾಜ್ಮೋಹನ್, ಪ್ರಭು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನಾ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.