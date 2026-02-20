best actress award: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಏಕೈಕ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ. ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಯಿತು..
ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಪಾತ್ರವು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಆ ಖ್ಯಾತಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ನಟರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ದಿವಂಗತ ನಟ ನಿರ್ಮಲ್ ಪಾಂಡೆ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು..
ಈ ನಟ ಪುರುಷ ನಟನಾಗಿದ್ದರೂ.. 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಯಾಗಿತ್ತು. 1997 ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಯೆನ್ಸ್ ಚಲನಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 'ದೈರಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಮಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರಿಗೆ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋನಾಲಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗನಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯಾಗಬೇಕು. ಪಾತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಲ್ ಪಾಂಡೆ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಸೋನಾಲಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ' ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಗೌರವ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಪುರುಷ ನಟ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಅವರು ಪಾತ್ರರಾದರು
ಇನ್ನು ನಿರ್ಮಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಜೀವನವು ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಅವರು ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ 'ಫ್ರೆಶ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿ' ಎಂಬ ನಟನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ರಂಗಭೂಮಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್.. ಫೆಬ್ರವರಿ 18, 2010 ರಂದು ಕೇವಲ 47 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಇವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದಿಂದ, ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗವು ಬಹುಮುಖಿ, ದಿಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ನಟನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಬಾಲಿವುಡ್ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಇನ್ನೂ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕೆಲಸದ ನೆನಪು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ.