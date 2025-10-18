ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾತ್ರೂಮ್‌ ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈಗ ಖ್ಯಾತ ಹಾಸ್ಯನಟ! 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಒಡೆಯ

Actor Success story : ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಶ್ರಮ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾದರೂ ಬದಲಾಯಿಸಲಬಲ್ಲದು. ಅದರಂತೆ ಅನೇಕ ಹೀರೋಗಳು ಇಂದು ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ಹೊಂದಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಒಂದು ಈ ನಟ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾತ್ ರೂಮ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ.. ಇದೀಗ 200 ಕೋಟಿ ಒಡೆಯ..
ತೆಲುಗು ಈಟಿವಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಹಾಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ. ಇದು ನೂರಾರು ಹಾಸ್ಯನಟರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಜನರು ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಸ್ಯನಟರಾಗಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವರು ನಾಯಕ ನಟರಾಗಿ ಸಿನಿಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದ ಹಾಸ್ಯನಟ ಈಗ 200 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಈಗ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ನಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಾಸ್ಯನಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಆ ಹಾಸ್ಯನಟ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕೊಮರಕ್ಕ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕೊಮರಂ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕುಮಾರ್. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಗೆಟಪ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಮಹಿಳಾ ಹಾಸ್ಯನಟಿಯರು ಮಾತ್ರ ನೇರವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳಾ ಗೆಟಪ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಮಹಿಳಾ ಗೆಟಪ್ ಧರಿಸಿ `ಕೊಮರಕ್ಕ` ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಕುಮಾರ್ 10 ನೇ ತರಗತಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಂಷಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕೊಮರಾಮ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಾರ್ಮಿನಾರ್, ಕಾಮತ್, ಉಡುಪಿ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರ್ ಐಡ್ರೀಮ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ತಂದೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾರಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇವಲ ಐದು ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಅವರು ಹೇಗಾದರೂ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ, ಗಳಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಈಗ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಕೊಮರಕ್ಕ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕುಮಾರ್ ಕೋಟಿ ಒಡೆಯರಾದರು.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜಬರ್ದಸ್ತ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬ ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು.. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದರು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಮಿಮಿಕ್ರಿಯನ್ನೇ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಜಬರ್ದಸ್ತ್ಗೆ ಹೋದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.