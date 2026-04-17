ರಾಕಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಯಶ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

Yash Luxury Home: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಲಕ್ಷುರಿ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಆಧುನಿಕ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಬಾಲ್ಕನಿ ಗಾರ್ನ್ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಸದ್ಯ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಮನೆಯ ಫೋಟೊವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಲ್ಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಳಿಯ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಆಬ್ಷಾಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ದಂಪತಿ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಶ್ -ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಪೆಂಟ್ ಹೌಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಲಕ್ಷುರಿಯಾಗಿದೆ ಯಶ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಇದ್ದು, ಮನೆಯ ತುಂಬಾ ಆಧುನಿಕ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿವೆ.
ಮಿಲಿಮಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಮಿಶ್ರಣದಂತಿದ್ದು, ಯಶ್ ರಾಧಿಕಾ ಮನೆ ತುಂಬಾನೇ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿದೆ.ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲೇ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಹಲವು ಫೋಟೋಶೂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಯಶ್ ಹಾಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರದ್ದು ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದುಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಹೊಳಪು ನೀಡಿದೆ.ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ, ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ.
ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮನೆಯ ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದ ಹೀಗೆದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಟಿವಿ ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲೇ ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ಕನಿ ಸಹ ಇದೆ.
ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಕನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಹೂಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹಾಲ್ಗೆ ಲಕ್ಷುರಿ ಲುಕ್ ನೀಡುವಂತೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.