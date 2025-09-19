50 ವರ್ಷದ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಮದುವೆ! ಶಾಕಿಂಗ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌ ರಿವೀಲ್‌..‌

Actress Ameesha patel: 50 ವರ್ಷದ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸಂದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ
ನಟಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು, ಈಗಲೂ ಅವಿವಾಹಿತೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ಈ ನಟಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸಂದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಬತ್ತರ ಮತ್ತು ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ನಟಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮನೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾವಲು ಕಾಯುವುದು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ, ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಿವೆ. ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವರ ಫೋಟೋದೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಮದುವೆಯಾದರು.
ಈ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, 2000 ರಲ್ಲಿ 'ಕಹೋ ನಾ ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್. ಈ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಅವರು ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಅಮೀಷಾ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
"ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನನ್ನ ಫೋಟೋವನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಹಲವರಿಂದ ಪತ್ರಗಳು ಬಂದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾರ ಮತ್ತು ಸಿಂಧೂರ ಧರಿಸಿರುವ ಫೋಟೋಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀನು ನನ್ನವಳು ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಅಮಿಷಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಅಮೀಷಾಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. 'ನೀವು ಬಾಬಿ ಡಿಯೋಲ್ ಮತ್ತು ಸನ್ನಿ ಡಿಯೋಲ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ನೀವು ನನ್ನವರು' ಎಂದು ಅವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ನನ್ನ ನೋಡಲು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು..ʼ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..
ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 'ಕಹೋ ನಾ ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ' ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೀಷಾ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು "ನಾವು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಕ್ರಾಬಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿನ ತಾಪಮಾನ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಮೇಕಪ್ ಕೊಠಡಿಗಳು, ವ್ಯಾನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆವು." ಎಂದು ನಟಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..