Actress Ameesha patel: ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಗೆಳೆಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಂಡನಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಯಾರದ್ದೋ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗಲು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾರದ್ದೋ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಸತ್ಯ.
ಆದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾದರೆ, ಗೆಳೆಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಂಡನಿರಬೇಕು.. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿ ಅಮಿಷಾ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಜನರು ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..
ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ 'ಕಹೋನಾ ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ'ಗೆ ಮೊದಲು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ರಾಕೇಶ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಾಗಿ ಆ ಅವಕಾಶ ತನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನು ನಟಿ ಅಮಿಷಾ ಪಟೇಲ್ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಬದ್ರಿ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.