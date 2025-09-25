English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಏನ್‌ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗಲಿ, ನಾನು ಆ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಜೊತೆ 1 ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಬೇಕು! 50ರಲ್ಲೂ ವಿಚಿತ್ರ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಟಿ

Ameesha patel : ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾನ್‌ ಬೇಸ್‌ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ. ಕಹೋ ನಾ ಪ್ಯಾರ್ ಹೈ, ಗದರ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಚೆಲುವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್‌ಗೆ 50 ವರ್ಷ ಆದರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ. 
1 /5

ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಮೀಷಾ.. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಶ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಮೇಲಿನ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

2 /5

ನನ್ನ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಫೈಲ್‌ಗಳು, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಅವನ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು. ನಾನು ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವನ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವನಿಗಾಗಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧಳಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಮೀಷಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

3 /5

ಹೌದು.. ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅವರು ಟಅಮ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.

4 /5

ರಣವೀರ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅಮೀಷಾ, ತನ್ನ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಅವನೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅಮೀಷಾ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅನಿಗಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂಬ ಮಾತು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತು.

5 /5

ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅಮೀಷಾ, "ನಾನು ಟಾಮ್ ಕ್ರೂಸ್ ಜೊತೆ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳುತ್ತೀರಾ? ಹೌದು, ನಾನು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾಚುತ್ತ ತಿಳಿಸಿದರು.

Ameesha Patel Tom Cruise Ameesha Patel Age ameesha patel crush ameesha patel on tom cruise

Next Gallery

ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ತುಂಬಾ ಉದುರೋಗಿದೆಯೇ.? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಬೀಜ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ