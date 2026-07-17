/ಕ್ರೂರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯುಗ, ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ.. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..!

Actress Ameesha Patel responds: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ, ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗಳಾದ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಮತ್ತು ಅದರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ತೋರುತ್ತಿರುವ ವರ್ತನೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿರುವ ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ (Ameesha Patel) ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಟ್ವಿಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ದಿಗ್ಗಜರಾದ, ಅನುಭವಿಗಳಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರೂರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯುಗ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕೆ.. ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಟಿ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.