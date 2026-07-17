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ಕ್ರೂರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯುಗ, ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ.. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ..!

Written ByBhimappa
Published: Jul 17, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 06:49 PM IST
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ, ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Actress Ameesha Patel responds: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ, ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
 

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ಸದ್ಯ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗಳಾದ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತಿದೆ.   

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ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ಮತ್ತು ಅದರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಜೊತೆ ತೋರುತ್ತಿರುವ ವರ್ತನೆ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದೆ.   

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ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿರುವ ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ (Ameesha Patel) ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.   

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ನಟಿ ಅಮೀಷಾ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್‌ವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಾನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಟ್ವಿಟರ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

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ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ದಿಗ್ಗಜರಾದ, ಅನುಭವಿಗಳಾದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಂತಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

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ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ರೂರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯುಗ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕೆ.. ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಟಿ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.   

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