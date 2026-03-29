ನನಗೆ ಬೇರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಲ್ವಾ? ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕಪ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್‌ ಬೇಸರ

Actress amrutha iyengar reacts to breakup identity: ನನಗೆ ಬೇರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಲ್ವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾಕೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಸದಾ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.ಇವರು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಜ್ಯೋ ಅನ್ನೋ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕರುನಾಡಿನ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿದ್ದರು..
ಈಗಲೂ ಇವರು ಲವ್ ಮಾಕ್ಟೇಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಜ್ಯೋ ಎಂದೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.ಇದರ ನಡುವೆ ಇತ್ತಿಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂತಲೂ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ವಿಚಾರವೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ..
ಅಮೃತಾ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಈ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸಖತ್ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾಕೇ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೋಂದು ಉತ್ತಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಲವ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ..ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಲವ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ವಿಷ್ಯಗಳಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಂದೇ ಆದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ವಿಚಾರಬಿಟ್ಟು, ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚರ್ಚೆ ಬೇಡ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನಟಿ ಅಮೃತ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಖಾರವಾಗಿಯೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ