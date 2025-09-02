"ನನ್ನ ಪತಿಯೊಬ್ಬ ದುರ್ಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿ".. ಪತಿಯ ಕುರಿತು ನಟಿ ಅನಸೂಯಾ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌

Anasuya: ನಟಿ ಹಾಗೂ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿರುವ ಅನುಸೂಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
Anasuya Comments: ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ ನಿರೂಪಕಿ ಅನಸೂಯಾ, ನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು.
ಅನಸೂಯಾ ವಿನ್ನರ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಐಟಂ ಹಾಡಿನೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅನಸೂಯಾ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅನಸೂಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
"ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪತಿಯ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಜಗಳಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ನಾನು ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳು ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಹುಡುಗರ ಮನಸ್ಥಿತಿ" ಎಂದು ಅವರು ಅನುಸೂಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅವರು ಅಸಮರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತೆಲುಗು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಆಗಾಗ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನಸೂಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನಸೂಯಾ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅದೇ ಕಠಿಣತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ.