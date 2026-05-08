actress Anna Rajan : ಮಲಯಾಳಂನ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾ 'ಅಂಗಮಾಲಿ ಡೈರೀಸ್' ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ನಟಿ ಅನ್ನಾ ರಾಜನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರುವ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ನಟಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಅನ್ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಫೀಚರ್ ಕುರಿತು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಅವರು, ನಾನು ಈ ಫೀಚರ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರೂವರೆ ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಂದ ಹೊಸತರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದರು, ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ. ಬಳಸುವ ರೀತಿ ಮುಖ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಅನ್ನಾ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು, ರೀಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಯಾರೂ ಸಿನಿಮಾ ಛಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಂದು ಅನ್ನಾ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಏನೇ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಅನ್ನಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸತ್ಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ದುಡ್ಡು ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಎಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು, ಅಕ್ಕಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ನೀಲಕುಯಿಲ್ ಸೀರಿಯಲ್ ವಾಸಿ ಎಂದು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳುವುದು ಕಾಮನ್ ಎಂದು ಅವರು ನಗುತ್ತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಟ್ಟ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಅನ್ನಾ, ಒಮ್ಮೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ನಾನು ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಆಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ನನ್ನ ಪೇಜ್ ಅನ್ನೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಈಗ ನಿಯಮಗಳು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.