ʼಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಶೂಟಿಂಗ್..‌ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಕು ಸಮಯವಿಲ್ಲʼ.. 71 ವರ್ಷದ ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆ!

Actress Annapurnamma: ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ತಾರೆಯರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.. ಆದರೆ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಯುವ ನಟರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದರು.. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ವಿವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವು..
ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಅವರು, ʼಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಧರಿಸುವ ಉಡುಪುಗಳಿಂದಲೇ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದುʼ ಎಂದಿದ್ದರು.. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಗಾಯಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಈ ವಿವಾದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು..
ಈ ರೀತಿಯ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ʼನನ್ನ ಪತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಸುಗಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾನು 600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಯ ಜೀವನ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಗಮವಾಗಿತ್ತುʼ ಎಂದರು..
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ʼದಿನವಿಡೀ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರತಿದಿನ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆವು.ʼ
ʼಹಿರಿಯ ನಟರೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ಇದ್ದವು. ಅದು ಜೀವನವನ್ನು ಭಯಾನಕವಾಗಿಸಿತು. ಅಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನನ್ನ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ಸಹ ನನಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲʼ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ನಟಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಅನೇಕರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡಿದ್ದರು.. ಆದರೆ ನಟಿ ಅದ್ಯಾವುದನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸತ್ಯವನ್ನ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..