  • ʼಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್‌ ಮುಗಿಯುವರೆಗೂ ಬ್ಲೌಸ್‌ ಹಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ.. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಗಮನ ಬರೀ..ʼ ತನಗಾದ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ!

ʼಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್‌ ಮುಗಿಯುವರೆಗೂ ಬ್ಲೌಸ್‌ ಹಾಕಲೇ ಇಲ್ಲ.. ನಿರ್ದೇಶಕರ ಗಮನ ಬರೀ..ʼ ತನಗಾದ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ!

Actress archana: ಕೇವಲ ನಾಯಕರಲ್ಲ, ನಾಯಕಿಯರೂ ಸಹ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕಿ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬ್ಲೌಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದರು.. 
ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ. ನಾಯಕಿಯಾಗುವುದು ಕೇವಲ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

ನಾಯಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಂದಾಗ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿಯೊಬ್ಬಳು ತಾನು ಮಾಡಿದ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ..  

ಹಿರಿಯ ನಾಯಕಿ ಅರ್ಚನಾ.. ಈಗಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿರೀಕ್ಷಣ್ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬಾರಿ ನೋಡಿದರೂ ಬೇಸರ ತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಚಿತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಡುಗಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿವೆ. 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರದ ಆಕಾಶಮ್ ಯೇ ನಾಟಿ ದೋಡೋ ಅನುರಾಗಮ್ ಹಾಡು ಇಂದಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಫೇಮಸ್. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ, ಅರ್ಚನಾ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಅವರು  ಷಷ್ಟಿಪೂರ್ತಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬಂದರು.. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.. 

ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅರ್ಚನಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಕಿಂಗ್ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಿರೀಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬುಡಕಟ್ಟು ಹುಡುಗಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಆ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವುದು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಎಂದರೇ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ..   

ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಟಿ.. ʼಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಸೀರೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೌಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಟಿಸಿದ್ದೆ.. ಆಗ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೆ.. ಅವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಶ್ಲೀಲತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ.. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟು ನಟಿಸಿದೆ.. ಸಿನಿಮಾ ಎವರ್‌ಗ್ರೀನ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು.ʼ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು..   

