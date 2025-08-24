ʻನಿನ್ನ ದೇಹದ ಆ ಭಾಗ ನೋಡುವುದೇ ಆನಂದ..ʼ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೊಂದಿಗಿನ ಆ ಕರಾಳ ದಿನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

Actress Ayesha Khan: ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎಂದು ಕರೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ
Actress Ayesha Khan: ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಹೆಸರಾಂತ ನಟಿ. ಅವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತರಾದರು. ಇಂದು, ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ರೀಲ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಲು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅವರು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅವರು ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಸಹ್ಯಕರವಾದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತನಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆಯೇಷಾ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ನಿಂದ ತಾನು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು.