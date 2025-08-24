English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ʻನಿನ್ನ ದೇಹದ ಆ ಭಾಗ ನೋಡುವುದೇ ಆನಂದ..ʼ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನೊಂದಿಗಿನ ಆ ಕರಾಳ ದಿನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ!

Actress Ayesha Khan: ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಎಂದು ಕರೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಕಿರುಕುಳ ಅನುಭವಿಸಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ
 
1 /5

Actress Ayesha Khan: ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಹೆಸರಾಂತ ನಟಿ. ಅವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.   

2 /5

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತರಾದರು. ಇಂದು, ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ರೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.  

3 /5

ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಲು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅವರು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ನಟಿಯರು ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.  

4 /5

ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಅವರು ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಸಹ್ಯಕರವಾದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.  

5 /5

ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತನಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆಯೇಷಾ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ನಿಂದ ತಾನು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಂತರ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಯಿತು.

