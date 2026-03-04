ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್‌ ನಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನರಕ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ..! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

Actress Controversy : ಅಸಭ್ಯ ಸಂದೇಶಗಳು, ಟ್ರೋಲ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿಯರು ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಆಘಾತ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗಲೇ ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.. ಯಾರು ಆ ನಟಿ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ...
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನಿಂದ ತಮಗಾದ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ 'ಧುರಂತರ್' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 'ಶರಾರತ್' ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಆಯೇಷಾ ಖಾನ್ ಕ್ರೇಜಿ ಹೆಚ್ಚಿತು.
ಆಯೇಷಾ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದಂತಹ ಬೆದರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಈಗ ನನಗೆ "ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯ"ವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ.. ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ, ಅವುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು..
ಇದೇ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಚೆಲುವೆ, ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ನನ್ನ ತಂದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆ ನಾನು ನನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ.. ಆಗ ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು..
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನನಗೆ ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ನಂತರವೇ ಅವನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನನ್ನ ದೈಹಿಕ ನೋಡದಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದಂತಹ ಬೆದರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಎಂದರು..
ನಾನು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಟಾಪ್ ಧರಿಸಿದರೂ ಅಥವಾ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಧರಿಸಿದರೂ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಅಶ್ಲೀಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೆದರಿ ನಾನು ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಕು.. ಎಂಥಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.. ಎಂದರು..
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ.. "ದುರಂಧರ್" ಚಿತ್ರದ ಶರಾರತ್ ಹಾಡಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿದ್ದೆ.. ಆ ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ನಾನು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ.. ಅದನ್ನೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಆಯೇಷಾ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡರು..