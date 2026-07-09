/ನಟಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡಗೆ ಟಾರ್ಚರ್‌!.. ಮನೆಯ ಡೋರ್ ಬಡಿದು ನಂಬರ್‌ ಕೊಡುವಂತೆ ಕಿರಿಕ್‌

Actress Bhavya Gowda: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ನಟಿ ಭವ್ಯಾಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಟಾರ್ಚರ್ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಟ ನಟಿಯರು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇರೋದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅತಿರೇಖದ ವರ್ತನೆಗಳು ಕೂಡ ಸಹಜ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಭವ್ಯಾಗೌಡ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂತಾ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಮನೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಶಾಪ್ ಬಳಿ ಬಂದು ರಾದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಭವ್ಯಾಗೌಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಭವ್ಯಾಗೌಡ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾಗೌಡ ಇತ್ತೀಚೇಗೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಡ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ‘ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಶಾಪ್ಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಭವ್ಯಾಗೌಡ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಆಕೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚೇತ ಭವ್ಯಾ "ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್"ಗೆ ಪ್ಪವರ್ಗಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ನನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಅವರೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹುಡುಗಿ ಭವ್ಯಾಗೌಡಗಾಗಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಲಗೇಜ್ ಸಮೇತ ಬಂದಿದ್ದೀನಿನಾನು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲಿಯಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಹಠ ಮಾಡಿದ್ದಳು ಆ ನಂತರ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ ಮಾತಾಡಿ ಆಕೆಯನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದಳು
ಇದಾದಾ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓನರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಡೋರ್ ಬಡಿದು ಭವ್ಯಾಗೌಡ ಅವರ ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಕಿರಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರೂ ಆಕೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ದವಿರಲಿಲ್ಲ ಬಳಿಕ ಓನರ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಇದೇ ತರಹ ಆದರೆ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಾ ಭವ್ಯಾ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಆ ಹುಡುಗಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಮನೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಾಳೆಂದು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭವ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.