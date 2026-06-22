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Bigg Bossಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಲವ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಅಕ್ಕಗೆ!!.. ಯಾರು ಈ ಹೇಮಂತ್‌ ಕುಮಾರ್‌

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 22, 2026, 11:30 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:30 AM IST

Divya gowda marriage who is Hemanth kumar: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭವ್ಯಾಗೌಡ ಅವರ ಅಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರುವ ಹುಡುಗ ಯಾರು  ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
 

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Bhavya Gowda Sister Divya Gowda: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 10 ಶೋನಲ್ಲಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ( Bhavya Gowda) ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.ಈಗ ಕರ್ಣ(Karna serial) ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಅಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಹೇಮಂತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ (Hemanth kumar) ಎಂಬ ವಧುವನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.  

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ನಿನ್ನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೂ ಮುಡಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೆರವೇರಿದ್ದು,ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ

ಹೇಮಂತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಯಾರು4/5

ಹೇಮಂತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಯಾರು

ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಂಡಮೋಲ್‌ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಡಮೋಲ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಶೋಗಳು, ಸೀರಿಸ್‌, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್‌ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಹೇಮಂತ್‌ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ  

ಹೇಮಂತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ದಿವ್ಯಾಗೆ ಪರಿಚಯ5/5

ಹೇಮಂತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ದಿವ್ಯಾಗೆ ಪರಿಚಯ

ದಿವ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಹೇಮಂತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಾ ಎಂಬ ಬಗ್ಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇಲ್ಲ..ಆದರೆ ತಂಗಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಶೋಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾಗ ದಿವ್ಯಾ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಟೀಮ್‌ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಆಗ ಲವ್‌ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ಯೂಟ್‌ ಜೋಡಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.   

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ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಹೇಮಂತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಮದುವೆ
ಹೇಮಂತ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಯಾರು

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