Divya gowda marriage who is Hemanth kumar: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣ ಸೀರಿಯಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭವ್ಯಾಗೌಡ ಅವರ ಅಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರುವ ಹುಡುಗ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ.
Bhavya Gowda Sister Divya Gowda: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 10 ಶೋನಲ್ಲಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ( Bhavya Gowda) ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.ಈಗ ಕರ್ಣ(Karna serial) ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರ ಅಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ ಗೌಡ ಅವರು ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ (Hemanth kumar) ಎಂಬ ವಧುವನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಿನ್ನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹೂ ಮುಡಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೆರವೇರಿದ್ದು,ಫೋಟೋಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಂಡಮೋಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಡಮೋಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಶೋಗಳು, ಸೀರಿಸ್, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ
ದಿವ್ಯಾ ಹಾಗೂ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಾ ಎಂಬ ಬಗ್ಗ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇಲ್ಲ..ಆದರೆ ತಂಗಿ ಭವ್ಯಾ ಗೌಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಶೋಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾಗ ದಿವ್ಯಾ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು ಆಗ ಲವ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಜೋಡಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.