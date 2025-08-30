Salman Khan: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕುರಿತು ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸದ್ಯ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
Salman Khan: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ 'ನೋ ಎಂಟ್ರಿ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ 20 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಸೆಲಿನಾ ಜೇಟ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸೆಲೀನಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನಟಿ ಹೇಳಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಲೀನಾ ಹೇಳುವಂತೆ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರು ಸೆಟ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಜು ಮತ್ತು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಹುಡುಗಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರು.
"ಆದರೆ ಸಲ್ಮಾನ್, ಅನಿಲ್ ಮತ್ತು ಫರ್ದೀನ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಚಿತ್ರದ ಮೂವರು ಹುಡುಗರನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನಿಲ್ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ನಟ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ."
"ಹುಡುಗಿಯರ ಕುರಿತು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ತುಂಬಾ ರಕ್ಷಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ತುಂಬಾ ಗೌರವ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿರುವುದೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.