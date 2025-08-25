Actress daisy shah: ನಟಿಯರ ಜೀವನವು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಾಣುವಷ್ಟು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹುಭಾಷಾ ನಟಿ ಡೈಸಿ ಶಾ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ʼಜೈ ಹೋʼ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಡೈಸಿ ಶಾ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ʼಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಬಿಡುವಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಕನ್ನಡ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಎಲ್ಲಾ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾಯಕಿಯ ಹೊಕ್ಕುಳಿನ ಕ್ಲೋಸ್ಅಪ್ ಶಾಟ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಲಾಡ್ ಅಥವಾ ಐಸ್ ಹಾಕಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳೂ ಬರುತ್ತವೆ,ʼ ಎಂದು ಡೈಸಿ ಶಾ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡೈಸಿ ಯಾವುದೇ ನಟನ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ವೀಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
ಈ ಕುರಿತು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವರು ಡೈಸಿ ಶಾ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಶೈಲಿಯೇ ಅದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಡೈಸಿ ಶಾ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ, ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಟಿ ಮಾಳವಿಕಾ ಮೋಹನನ್ ಕೂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲವು ದೃಶ್ಯ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ, ʼಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಟಿಯ ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಹೊಸ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತುʼ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.