ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಗೊತ್ತಾ? ಅವರ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ..

Deepika Padukone: ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರುಬ ಮುನ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಗೊತ್ತಾ?
 
Deepika Padukone: ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಇಂದಿನ ಯುಗದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ 18 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ದೀಪಿಕಾ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅಗ್ರ ಶ್ರೀಮಂತ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಶತಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.   

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ 2007 ರಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ 'ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವರು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.   

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 39 ವರ್ಷದ ದೀಪಿಕಾ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡುಕೋಣೆ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು.   

ದೀಪಿಕಾ ಗ್ಲಾಮರ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ದೀಪಿಕಾ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಕೇವಲ 2 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ದೀಪಿಕಾ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ನಟಿ 2006 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಐಶ್ವರ್ಯ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಓಂ. ಇದನ್ನು ಫರಾ ಖಾನ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಚಿತ್ರವು ಸೂಪರ್‌ಹಿಟ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು.  

ತನ್ನ 18 ವರ್ಷಗಳ ಬಾಲಿವುಡ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ, ದೀಪಿಕಾ 'ಗೋಲಿಯೋಂ ಕಿ ರಾಸಲೀಲಾ: ರಾಮಲೀಲಾ', 'ಪಠಾಣ್', 'ಕಲ್ಕಿ: 2828 AD', 'ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ', 'ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್', 'ಹೌಸ್‌ಫುಲ್', 'ಪಿಕು' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

ದೀಪಿಕಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ 15 ರಿಂದ 20 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಟಿಯ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಒಡತಿ.  

