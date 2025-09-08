10 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡತಿ.. ಟಾಪ್‌ ನಟಿಗೆ ಅರಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ಘೋರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ!

Actress Divya khossla: ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಅರಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಳಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ.
Actress Divya khossla: ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಒಡತಿಯಾಗಿರುವ ನಾಯಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ.
ಈ ಟಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗಳ ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಕೊಳೆಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ದಿವ್ಯಾ ಖೋಸ್ಲಾ. ಈ ಸುಂದರಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಉದಯ್ ಕಿರಣ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ 'ಲವ್ ಟುಡೇ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ದಿವ್ಯಾ ಖೋಸ್ಲಾ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸುಧೀರ್ ಬಾಬು ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ 'ಜಟಾಧಾರ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಮರುಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು 'ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್' ಎಂಬ ಟಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸುಂದರಿ ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಮಾಲೀಕ ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಕೆಗೆ ಹಣ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ. ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ನೂರಾರು ಅಲ್ಲ, ಆಕೆಯ ಆಸ್ತಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.
ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2022 ರ ಪ್ರಕಾರ, ದಿವ್ಯಾ ಖೋಸ್ಲಾ ಅವರ ಪತಿ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 175 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಸ್ತಿ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪತಿಯ ಗಳಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ದಿವ್ಯಾ ಖೋಸ್ಲಾ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಸಂಪತ್ತು 42 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 'ಸಾಹೋ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನೀಲ್ ನಿತಿನ್ ಮುಖೇಶ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ 'ಏಕ್ ಚತುರ್ ನಾರ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾ ಕೊಳಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಬಡ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು, ದಿವ್ಯಾ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದು ಕೊಳೆಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವಳನ್ನು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಳೆಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ, ಮನೆ ಗುಡಿಸುವುದು, ನೆಲ ಒರೆಸುವುದು, ಮನೆ ಒರೆಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅವಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ದಿವ್ಯಾ ಸ್ವತಃ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ನೋದ ಬಾದ್ಶಾ ನಗರ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಎಂದು ದಿವ್ಯಾ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ, ದಿವ್ಯಾ ಒಂದು ಕೊಳೆಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಲಿತರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸುಂದರಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುವ ಕಾಲುವೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮೌಲ್ಯದ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ದಿವ್ಯಾ ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಉಮೇಶ್ ಶುಕ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀಲ್ ನಿತಿನ್ ಮುಖೇಶ್ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾ ಖೋಸ್ಲಾ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಸುಶಾಂತ್ ಸಿಂಗ್, ಛಾಯಾ ಕದಮ್ ಮತ್ತು ಯಶ್ಪಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾರಾಬಳಗವೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಿವ್ಯಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು 2005 ರಲ್ಲಿ ಟಿ-ಸೀರೀಸ್ ಮಾಲೀಕ ಭೂಷಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಗನಿದ್ದಾನೆ.