ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಶಾಪ.. ಅತಿಯಾದ ಬ್ಯೂಟಿಯಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

Star Actress Tragedy Life Story: ಜರ್ಮನಿಯ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಾಲಿ ತಾಯಿಗೆ ಜನಿಸಿದ ಈ ನಟಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚಲು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆ ಸಾಕು ಎಂಬುದು ಹಲವರ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ನೋಡಲಿರುವ ನಟಿಯ ಅನುಭವ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ, ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ನಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಯಸಿದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಇಂದು ನಾವು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವ ಈ ನಟಿಯ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಆಕೆಗೆ ಕುತ್ತಾಗಿತ್ತು.. ಗ್ಲಾಮರ್ನಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಆಕೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಆಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ದಿಯಾ ಮಿಶ್ರಾ.
ನಟಿ ದಿಯಾ ಮಿಶ್ರಾ ಜರ್ಮನ್ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳಿ ತಾಯಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ತಾಯಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಜರ್ಮನ್ ತಂದೆಯನ್ನು ಮರುಮದುವೆಯಾದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಥಿಯಾ ತನ್ನ ಪೋಷಕರ ಉಪನಾಮವನ್ನು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ.
2001 ರಲ್ಲಿ, ಮಾಧವನ್ ಮತ್ತು ರೀಮಾಸೇನ್ ನಟಿಸಿದ ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾವೊಂದು ಹಿಂದಿ ರಿಮೇಕ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ನಟಿ ದಿಯಾ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಮಾಧವನ್ ಜೊತೆ 'ರೆಹಾನಾ ಹೈ ತೇರೆ ದಿಲ್ ಮೇ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಧವನ್ ದಿಯಾ ನಡುವಿನ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಟಿ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಈ ನಟಿ.. ಆದರೂ ಬಳಿಕ ಇವರು ಅನೇಕ ನಿರಾಕರಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ನಟಿ ದಿಯಾ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಕಥೆಯುಳ್ಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಸುಂದರ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅವರನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆಕೆಯ ವಿಪರೀತ ಸೌಂದರ್ಯವು ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಸಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದರೇ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ದಿಯಾಳ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಪತಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಅಹ್ಮದ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅಹ್ಮದ್ ಮಿರ್ಜಾ ಅವರು ದಿಯಾಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ಮಗಳಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಟಿ ದಿಯಾ ಮಿಶ್ರಾ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ದಿಯಾ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು 2000 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಅವರು 'ದಾಸ್', 'ಲಗೇ ರಹೋ ಮುನ್ನಾ ಭಾಯ್', 'ಹನಿಮೂನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಮತ್ತು 'ಸಂಜು' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.