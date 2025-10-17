ಆ ಊರಿನ ಜನ ಮುಖ ನೋಡಿ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ, ಎದೆ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ : ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ

Esther Anil on Delhi : ಬಾಲ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ನಟನೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಚೆಲುವೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಎಸ್ತರ್ ಅನಿಲ್ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಸಿನಿರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಎಸ್ತರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಂಡನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿರುವ ಎಸ್ತರ್ ಈಗ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ತಮಗಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಭಾರತದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದೆಂದರೆ ಭಯ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಹ ದೆಹಲಿಗೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡೆ.
ದೆಹಲಿ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ. ನಾನು ಓಖ್ಲಾ ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಎದೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಪಿಂಕ್ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ತರ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಜೀತು ಜೋಸೆಫ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರ 'ದೃಶ್ಯಂ' ಚಿತ್ರ ಮಲಯಾಳಂನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ದೃಶ್ಯಂ ಮಲಯಾಳಂನ ಮೊದಲ 50 ಕೋಟಿ ಚಿತ್ರವೂ ಆಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯಿಂದಾಗಿ ದೃಶ್ಯಂ 2 ಒಟಿಟಿ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು.
ದೃಶ್ಯಂ ಮೊದಲ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡವು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರನೇ ಭಾಗವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ರೀಮೇಕ್ಗಳು ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿವೆ.
ದೃಶ್ಯಂ ಹಿಂದಿ ರಿಮೇಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್, ಶ್ರಿಯಾ ಸರನ್ ಮತ್ತು ಟಬು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿ ರವಿಚಂದ್ರನ್, ನವ್ಯಾ ನಾಯರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೃಶ್ಯಂ 3 ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ನಂತರ, ದೃಶ್ಯಂ 3 ರ ಹಿಂದಿ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ.