ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್‌ ಪ್ರತಿರೂಪ.. 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 17 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ನಟಿ!

Actress Farheen Prabhakar: ಈ ನಟಿ ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಟನೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಇವರು, ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ ಪ್ರತಿರೂಪದಂತಿದ್ದರು.. ಹಾಗಾದರೇ ಯಾರು ಈ ನಟಿ..?
ಈ ನಟಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರವೇ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು 17 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು. ಈ ನಟಿ ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರಂತೆಯೇ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಈ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಫರ್ಹೀನ್ ಖಾನ್. ರೋನಿತ್ ರಾಯ್ ನಟಿಸಿದ 'ಜಾನ್ ತೇರೆ ನಾಮ್ ಮೇ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಅವರು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈ ಚಿತ್ರದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಈ ನಟಿಯನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮಾಧುರಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರ 'ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ' ಎಂದು ಕರೆದರು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮನೋಜ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು..
ಫರ್ಹೀನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರ ತಂದೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಫರ್ಹೀನ್ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಪುರುಷನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಮನೋಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 1994 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಫರ್ಹೀನ್ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು.
ಫರ್ಹೀನ್ 'ಸೈನಿಕ್' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಹೋದರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು 'ಅಮಾನತ್', 'ಆಗ್ ಕಾ ತೂಫಾನ್' ಮತ್ತು 'ದಿಲ್ ಕಿ ಬಾಜಿ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೊತೆಗೆ, ಫರ್ಹೀನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಫರ್ಹೀನ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ 17 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಿನಿರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು.