ʼಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪವನ್‌ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯೇ ಶಾಕ್!‌

faria abdullah comment: ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. 
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೂ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಪವನ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪವನ್ ಹರಿ ಹರ ವೀರುಮಲ್ಲು ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದ್ದರು..  

ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದವು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಪವನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'ಓಜಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರು. ಸುಜಿತ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಪವನ್ ಅವರ ಲುಕ್, ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪವನ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..  

ಇದೇ ವೇಳೆ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಪವನ್‌ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಆಕೆ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ.. ಫರಿಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ.. ಹೌದು ನವೀನ್ ಪೊಲಿಶೆಟ್ಟಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಜತಿರತ್ನಲು ಚಿತ್ರದಿಂದ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆದ ಫರಿಯಾ ಇಂತದ್ದೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..   

ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಡೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಯಾರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀರಿ? ಎಂದು ಆಂಕರ್‌ ಸುಮಾ ಕೇಳಿದಾಗ, ನಟಿ ʼಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.. ನಾನು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೇನೆ..ʼ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..   

ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪವನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಫರಿಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಮರ್ ಡೋಸ್‌ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

