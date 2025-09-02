English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

"ದಿನಕ್ಕೆ 12 ಭಾರಿಯಾದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಲ್ಲ".. ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ

Gayathri Gupta: ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳ ಕುರಿತು ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸದ್ಯ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 
 
1 /10

Gayathri Gupta: ತೆಲುಗು ನಟಿ ಮತ್ತು ನಿರೂಪಕಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಗುಪ್ತಾ ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆಕೆ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಇದೀಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

2 /10

ಈ ಮುಂಚೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ ಕೋಲಾಹಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ನಟಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಗುಪ್ತಾ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ.   

3 /10

ಕೊರೋನಾಗೂ ಕೊದಲು ಗಾಯತ್ರಿ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಕೊರೋನಾದ ನಂತರ ನಟಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ನಡುವೆ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.   

4 /10

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಇದೀಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಟಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಕೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತೂ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

5 /10

"ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲು ನಮಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 8 ರಿಂದ 12 ಅಪ್ಪುಗೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಆಗಿರಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದ ಸ್ಪರ್ಶ. ಆ ಅಪ್ಪುಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ, ಸಹೋದರಿ, ತಂದೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರದವರೊಂದಿಗಿನ ಅಪ್ಪುಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.  

6 /10

"ಹಿಂದಿನ ಕಾಲವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದವು. ಅಮ್ಮ, ಅಜ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದರಿಂದ ದೈಹಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ."  

7 /10

"ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರೋಬೋಟ್‌ಗಳಂತೆ ಭಾವನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತೇವೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ, ಅವು ಹಸಿವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ' ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.  

8 /10

ಇದೀಗ ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

9 /10

ಗಾಯತ್ರಿ ಗುಪ್ತಾ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.  

10 /10

ಹಿಂದಿನ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಹಸುವಿನಂತೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Actress Gayathri Gupta Interview Actress Gayathri Gupta Comments Gayathri Gupta about family Relationships Gayathri Gupta Latest Comments Gayathri Gupta movies Gayathri Gupta about Hugs Gayathri Gupta about Joint Families Gayathri Gupta Interesting Comments about Human body Needs Gayathri Gupta talked about family support System Gayathri Gupta Latest News ಗಾಯತ್ರಿ ಗುಪ್ತಾ ಸಂದರ್ಶನ ನಟಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಗುಪ್ತಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಮಾನವ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಗಾಯತ್ರಿ ಗುಪ್ತಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಟಾಲಿವುಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ನವೀಕರಣಗಳು

Next Gallery

ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಗಿಫ್ಟ್ : ಕೇವಲ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಸಿಗುವುದು ಪಿಂಚಣಿ