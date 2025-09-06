English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ʼಆ ನಟನೊಂದಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ರೆಡಿʼ.. ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ!

Actress gayatri rema: ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಎದುರಿಸಿದ ಕೆಲವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಟಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಕಿ ಚಿನ್ಮಯಿ ಕೂಡ ತಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. 
 
ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಎಂಬ ಪದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ನಾಯಕಿಯರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.    

ಅದರ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ನಟರು ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.    

ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಾಯಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆಫರ್‌ಗಳು ಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಓಕೆ ಅಂದರೇ ಮಾತ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕಿ ಗಾಯತ್ರಿ ರೆಮಾ. ಈ ನಟಿ ಕಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ..      

ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.. ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು.. ನಟಿಸಲು ಕೇಳಿದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನ ಜೊತೆ ಮಲಗಲು ಕೇಳಿದರೆ ಏನು? ಎಂದು ನಟಿ ತನ್ನ ಅಸಹನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ..    

ಇದೇ ವೇಳೆ, ನಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಾಗಿಯೂ, ಅವರ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೊತೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧಳಿದ್ದೇನೆಂದೂ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದರು.    

