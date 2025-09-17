Actress life : ಬಣ್ಣದ ಲೋಕ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಗ್ಲಾಮರ್ ಬದುಕಿನ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಕರಾಳ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಿಂದೆ ನಟರು ಎದುರಿಸುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಅನುಭವಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವರದಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.. ಈ ಪೈಕಿ ಈ ನಟಿಯ ಬದುಕು ಒಂದು..
ನಟಿಯಾಗುವ ಕನಸಿನೊಂದಿಗೆ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಳು. ಆದರೆ, ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕನಿಂದ ಮೋಸ ಹೋದಳು. ಆ ನಟಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಐಟಂ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ ಗೆಹಾನಾ ವಾಸಿಸ್ಟ್.
2024 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಗೆಹಾನಾ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ.. ನಾನು 2011 ರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬಾಲಾಜಿ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ಸ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಆಫರ್ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವರು "ನೀವು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು" ಅಂತ ಹೇಳಿದರು.
ಮೊದಲು ಅವರು ಒಂದು ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕುಡಿದಂತೆ ನಟಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ನಾನು ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಪದೇ ಪದೇ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದರು. ಕೊನೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ನಿಶೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ, ಆಗ ನಾನು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನಳಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಗೆಹನಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಎಚ್ಚರವಾದ ನಂತರ, ಅವಳು ಹೇಗೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅಪರಿಚಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮನೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆಗ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ವಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗದ ಕಾರಣ, ಬಿ-ಗ್ರೇಡ್ ಚಿತ್ರಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ನಟಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗೆಹನಾ 'ಅನುಕುಂತಿ ಉದ್ಧ ಉದ್ಧ', 'ಐಧು 5', 'ನಮಸ್ತೆ', 'ಬಿಟೆಕ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ (2017)' ನಂತಹ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಂದರಿ ಜಾಕಿ ಶ್ರಾಫ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರಂತಹ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.