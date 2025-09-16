ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದರೂ ಮಾಸದ ಸೌಂದರ್ಯ: ಯುವತಿಯರನ್ನೂ ನಾಚಿಸುವಂತ ಈ ನಟಿಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ!

Actress Fitness Tips: 100ರಲ್ಲಿ 90ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಮದುವೆಯಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಾದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಹಾಳಾಯ್ತು ಎಂದು ದೂರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಟಿ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ಈಗಲೂ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೇವಲ ಆರೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ನಟಿಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ?
ಮೂಲತಃ ಮಂಗಳೂರಿನವರಾದ ನಟಿ ಜೆನೆಲಿಯಾ ದೇಶಮುಖ್ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ನೋಡಲು ಸದಾ ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆಯಂತೆ ಕಾಣುವ ಇವರು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾದರೂ ಸಹ ಇಂದಿಗೂ ಯುವ ನಟಿಯರನ್ನು ನಾಚಿಸುವಂತ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗಣಿ.
ಮಿತ ಆಹಾರ, ಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ತೂಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸದಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನಂಬುವ ನಟಿ ಜೆನೆಲಿಯಾ ಕೇವಲ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಲು ಬಯಸುವವರು ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಆಹಾರವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಒಮ್ಮೆಗೆ ತಿನ್ನುವ ಬದಲು ಎರಡೆರಡು ಗಂಟೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ದಿನ ಆರಂಭಿಸುವ ನಟಿ ಜೆನೆಲಿಯಾ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್, ಜಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗಾಗಿ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುವ ನಟಿ ಜೆನೆಲಿಯಾ ದೇಶಮುಖ್, ಜಿಮ್ ಬದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ನೃತ್ಯವನ್ನೂ ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನ್ನನ್ನು ತಾನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 8-10 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಇದು ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಕಾರಿ ಎಂದವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಮೂಲತಃ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರಿನವರೇ ಆದ ಈ ಚೆಲುವೆ ಉಪಹಾರವು ಇಡ್ಲಿ,ದೋಸೆ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ತೂಕ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂದು ನಟಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.