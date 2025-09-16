English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ! ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌..

Actress engagement: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ 40 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 
'ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸಾಬ್ ವರ್ಸೆಪುರ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕಿ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ನಟನಾ ತರಬೇತುದಾರರೊಂದಿಗೆ ರಹಸ್ಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರು.. ಇದೀಗ ಅವರು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ವರದಿಗಳಿವೆ.  

ಅವರು ಅಜಿತ್ ಅವರ ವಲಿಮೈ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಕಾಲಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ತಮ್ಮ ನಟನಾ ತರಬೇತುದಾರ ರಚಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಅವರಿಬ್ಬರು ನಾಯಕಿ ಸೋನಾಕ್ಷಿ ಅವರ ಮದುವೆಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.   

ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಂತೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 39 ವರ್ಷ. ರಚಿತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ... ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವರು.   

ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ನಂತರ, 2016 ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಿ ನಟನಾ ತರಬೇತುದಾರರಾದರು. ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಲ.   

ಸದ್ಯ ಹರಡಿರುವ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ವದಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾಯಕಿ ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ ಮತ್ತು ರಚಿತ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

