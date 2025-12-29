ʻಅದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಯೋಗ.. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು.. ಖಂಡಿಯವಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪಲ್ಲʼ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!

actress ileana d'cruz: ನಟಿ ಇಲಿಯಾನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಸದ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಏನದು? ಮುಂದೆ ಓದಿ.
actress ileana d'cruz: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಹುಡುಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದಳು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಟಾಲಿವುಡ್ ಅನ್ನು ಆಳಿದರು.
ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕರ ಎದುರು ನಟಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಎತ್ತರಗಳನ್ನು ಕಂಡರು. ಆದರೆ ಅವರು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಾದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಿದರು.
ಮೊದಲು, ಅವರು ಅವನನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ನಟಿಯ ಬೋಲ್ಡ್ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಹುಡುಗರನ್ನು ಹುಚ್ಚೆಬ್ಬಿಸಿದ್ದ ಸುಂದರಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಗೋವಾದ ಇಲಿಯಾನಾ. ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಾರಾಪಟ್ಟ ಗಳಿಸಿದ ಈ ಸುಂದರಿ, ನಂತರ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
2006 ರಲ್ಲಿ 'ದೇವದಾಸು' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಇಲಿಯಾನಾ, ಒಂದು ದಶಕದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು, ಜೂನಿಯರ್ ಎನ್ಟಿಆರ್, ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್, ಪ್ರಭಾಸ್ ಮತ್ತು ರವಿತೇಜ ಅವರಂತಹ ತೆಲುಗು ತಾರೆಯರೊಂದಿಗೆ ಇಲಿಯಾನಾ ತೆರೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಸಂಬಂಧದ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು, ನಂತರ ಅವರು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದರು.
ನಂತರ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು.ಈಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಿಯಾನಾ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.
ಇಲಿಯಾನಾ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಂದೂ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿಯೂ ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ಇಲಿಯಾನಾ ಹೇಳಿದರು. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಲಿಯಾನಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.