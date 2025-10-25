actress janhvi kapoor boyfriend: ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಶಿಖರ್ ಪಹಾರಿಯಾ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇವರ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
actress janhvi kapoor boyfriend: ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಿಂದಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಾನ್ವಿ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿಖರ್ ಪಹಾರಿಯಾ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವು ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಖರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಜಾನ್ವಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಟಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನ ಹೆಸರಿನ ಹಾರವನ್ನು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಧರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ.. ಜಾನ್ವಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾನ್ವಿಯವರ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಶಿಖರ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶಿಖರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸುಶೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ. ಅವರು ಸ್ವತಃ ಉದ್ಯಮಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ಪೋಲೋ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ.
ಶಿಖರ್ ತಂದೆ ಸಂಜಯ್ ಪಹರಿಯಾ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿ. ಶಿಖರ್ ಮತ್ತು ಜಾನ್ವಿ ಮೊದಲು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ 2018 ರಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು.
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಜಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ಶಿಖರ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದರು. ಇಬ್ಬರೂ 2022 ರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಖರ್ ಜಾನ್ವಿಯ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಜಾನ್ವಿ ಕೂಡ ಶಿಖರ್ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಿಖರ್ ಲಂಡನ್ನ ರೀಜೆಂಟ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2013 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ರಾಯಲ್ ಜೈಪುರ ಪೊಲೊ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ನ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರು