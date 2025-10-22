ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕೊನೆಗೆ ತಾನೇ CM ಆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ!

ಜಯಲಲಿತಾ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿಯೂ ಸಹ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರು 1948 ಫೆಬ್ರವರಿ 24ರಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಯರಾಮ್ ಮತ್ತು ವೇದವಲ್ಲಿ (ಸಂಧ್ಯ) ದಂಪತಿಗೆ ಜನಿಸಿದರು.ಅವರು 20 ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 140ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರು ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್. ಅವರೊಂದಿಗೆ 28 ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಸದಾ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿತ್ತು.ಅದರಲ್ಲೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಟ ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತು.'ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬು' ಚಿತ್ರವು ಶೋಭನ್ ಬಾಬು ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು.
ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್.ಅವರು 31 ವರ್ಷ ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದರೂ, ಜಯಲಲಿತಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು.ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿವಾಹದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್. ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು
1982ರಲ್ಲಿ ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್. ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನವರೇ ಟೀಕಿಸಿದರು. ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್. ಮರಣದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, 1991ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದರು. ಆಗ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. 1991ರಿಂದ 2016ರವರೆಗೆ ಆರು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
'ಅಮ್ಮ' ಮತ್ತು 'ಪುರಟ್ಚಿ ತಲೈವಿ' ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಜಯಲಲಿತಾ 2016 ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 68 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರ