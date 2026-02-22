English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಅಂದು ʼಪ್ರೇಮಲೋಕದʼದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗ ಆಳಿದ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಮೀರಿಸುವ ಸುಂದರಿ ಈ ಅಪ್ಸರೆ

juhi chawla: ‘ಪ್ರೇಮಲೋಕ’ದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರ ಮಗಳು ಜಾನ್ವಿ ಮೆಹ್ತಾ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಾಯಿ–ಮಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. 
 
juhi chawla : ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಲೋಕ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ಇಂದಿಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹಸನ್ಮುಖ ನಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.  

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಪತಿ ಜಯ್‌ ಮೆಹ್ತಾ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಜಾನ್ವಿ ಮೆಹ್ತಾ ಜೊತೆಗಿನ ಕೆಲವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಳಾಗಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಜಾನ್ವಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಜೂಹಿ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಂದೇಶವೊಂದನ್ನು ಬರೆದು ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. “ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಾನ್ವಿಗಾಗಿ 1000 ಮರಗಳು… ಸದಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರು, ಸದಾ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರು… ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ” ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದೆ.  

ಜಾನ್ವಿ ಮೆಹ್ತಾ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಮೆರುಗು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜಾನ್ವಿ, ತನ್ನದೇ ಆದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

ಜೂಹಿ ಚಾವ್ಲಾ 1995ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ಜಯ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಜಾನ್ವಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಜೂಹಿ, ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

